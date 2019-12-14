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Биатлон в Хохфильцене: онлайн-видеотрансляция женской гонки преследования и эстафеты у мужчин
В воскресенье, 15 декабря, в австрийском Хохфильцене женской гонкой преследования на 10 км и мужской эстафетой 4×7,5 км завершится второй этап Кубка мира по биатлону.
У женщин на дистанцию выйдут четыре представительницы Украины: Валя Семеренко (на фото) будет стартовать с девятой позиции с отставанием в 35 секунд от лидера, Елена Пидгрушная уйдет со старта 12-й (+46 сек), Вита Семеренко — 52-й (+1:52 сек) и Юлия Джима — 55-й (+1:55 сек).
Наша мужская команда, имеющая шестой стартовый номер, примет участие в эстафете в таком составе: на первом этапе побежит Артем Тищенко, на втором — Артем Прима, на третьем — Руслан Ткаленко, а завершать гонку будет наш чемпион мира Дмитрий Пидручный.
В прямой видеотрансляции женскую гонку преследования (начало — в 13:00) и мужскую эстафету (15:00) смотрите на сайте «ФАКТОВ».
Также в прямом эфире обе гонки покажут телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 1» и «Беларусь 5».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская команда едва не поднялась на пьедестал почета в женской эстафете, заняв четвертое место.
Фото biathlon.com.ua
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