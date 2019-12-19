В США Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа

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Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес президента Дональда Трампа. Об этом пишет DW.

Сообщается, что за импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовали 230 законодателей, против выступили 197. Три человека (один демократ и два республиканца) не приняли участия в голосовании.

Вслед за этим законодатели поддержали и второй пункт обвинений против президента США по статье «воспрепятствование Конгрессу». «За» проголосовали 229 человек, «против» — 198. На этот раз против импичмента проголосовали трое демократов.

Никто из республиканцев не поддержал импичмент Трампа по пункту «превышение полномочий», двое представителей Демократической партии проголосовали против отстранения президента от должности, один решил воздержаться.

Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако сенат проголосовал за оправдание обоих и против их отстранения от должности.

На каких основаниях сформулированы обвинения

Обвинения, одобренные законодателями в среду, были сформулированы юридическим комитетом палаты представителей в двух пунктах (в комитете, как и во всей палате представителей, большинство у представителей Демократической партии). Во-первых, президенту инкриминировали злоупотребление властью, когда он, как указывают демократы, пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы ее власти открыли расследование против вероятного соперника на президентских выборах 2020 года — демократа Джо Байдена.

Во-вторых, демократы обвинили Трампа в препятствовании расследованию конгресса. Они считают, что президент нанес ущерб Конституции, отказавшись давать показания юридическому комитету палаты представителей в рамках расследования о злоупотреблении властью лидером страны. Трамп также запретил передавать данные, касающиеся расследования, а членам администрации — давать показания, посетовали демократы. «Ни один президент в истории [американской] республики не пытался воспрепятствовать и помешать […] палате представителей вести расследование», — отмечается в докладе.

Как идет процесс импичмента

25 сентября — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале расследования в отношении президента США из-за удерживания им помощи Украине.

31 октября — палата представителей поддержала начало процедуры импичмента против Трампа.

13 декабря — члены юридического комитета палаты представителей утвердили обвинения против президента.

19 декабря — палата представителей проголосовала за импичмент Трампу.

Январь — ориентировочный срок начала слушаний об импичменте в сенате.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне голосования в Конгрессе Трамп снова обвинил демократов в охоте на ведьм. При этом подчеркнул, что своими «партизанскими действиями» они только помогут ему выиграть президентскую гонку в 2020 году, потому что разозлят простых американцев попыткой «государственного переворота».

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