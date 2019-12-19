Мир

"Без задних ног": кот лишился лапок в ДТП, но не пал духом и покорил Instagram (вдохновляющие видео)

Коты — вероятно, самые жизнелюбивые животные, которые продолжают радоваться жизни при любых обстоятельствах.

Это доказывает пример шестилетнего красавчика по имени Витуццо, которые проживает в семье нетрадиционной ориентации бывшей итальянской баскетболистки Сильвии Готарди и арт-дизайнера Линды Ронцони.

Пара поженилась в июле 2018 года, а в декабре отправилась в медовый месяц, попросив присматривать за котом их друга, пишет BBC.

Через некоторое время Сильвия и Линда узнали, что их питомец пропал. После суток поиска Витуццо нашли с раздавленными задними лапами — по всей видимости, животное попало под машину. Ветеринарам сразу же пришлось удалить одну лапу, а вторую попытались спасти, однако из-за инфекции в итоге ампутировали и ее.

Хирурги сделали коту временные протезы, одновременно начав разработку постоянных бионических лап, аналогичных тем, которые используют спортсмены.

Операция по установке новых протезов, элементы которых были вживлены в оставшиеся суставы, прошла в марте прошлого года. Животному понадобилось около двух месяцев на привыкание к ним.

Год спустя после аварии Витуццо уже свободно передвигается по квартире и, судя по всему, чувствует себя довольно комфортно. Он легко забирается на книжные полки, где любит дремать, спускается и поднимается по лестнице вслед за хозяйками и активно играет.

У кота есть Instagram-аккаунт, где на него подписаны четыре тысячи подписчиков. История Витуццо была подхвачена итальянскими СМИ и широко освещена по всей стране.

Последний комментарий на странице Витуццо в инстаграме гласит: «Вся пресса говорит обо мне. Но не волнуйтесь, я остаюсь скромным».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети.

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