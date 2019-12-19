23.24 / 23.47 25.79 / 26.17
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Без задних ног": кот лишился лапок в ДТП, но не пал духом и покорил Instagram (вдохновляющие видео)

5:44 19 декабря 2019 29
Кот на протезах
Инф. «ФАКТОВ»

Коты — вероятно, самые жизнелюбивые животные, которые продолжают радоваться жизни при любых обстоятельствах.

Это доказывает пример шестилетнего красавчика по имени Витуццо, которые проживает в семье нетрадиционной ориентации бывшей итальянской баскетболистки Сильвии Готарди и арт-дизайнера Линды Ронцони.

Пара поженилась в июле 2018 года, а в декабре отправилась в медовый месяц, попросив присматривать за котом их друга, пишет BBC.

Через некоторое время Сильвия и Линда узнали, что их питомец пропал. После суток поиска Витуццо нашли с раздавленными задними лапами — по всей видимости, животное попало под машину. Ветеринарам сразу же пришлось удалить одну лапу, а вторую попытались спасти, однако из-за инфекции в итоге ампутировали и ее.

Хирурги сделали коту временные протезы, одновременно начав разработку постоянных бионических лап, аналогичных тем, которые используют спортсмены.

Операция по установке новых протезов, элементы которых были вживлены в оставшиеся суставы, прошла в марте прошлого года. Животному понадобилось около двух месяцев на привыкание к ним.

Год спустя после аварии Витуццо уже свободно передвигается по квартире и, судя по всему, чувствует себя довольно комфортно. Он легко забирается на книжные полки, где любит дремать, спускается и поднимается по лестнице вслед за хозяйками и активно играет.

У кота есть Instagram-аккаунт, где на него подписаны четыре тысячи подписчиков. История Витуццо была подхвачена итальянскими СМИ и широко освещена по всей стране.

Последний комментарий на странице Витуццо в инстаграме гласит: «Вся пресса говорит обо мне. Но не волнуйтесь, я остаюсь скромным».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День святого Николая

День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

День Николая

День ангела Николая: открытки, поздравления, смс

День святого Николая

День святого Николая 2019: красивые поздравления и открытки

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер