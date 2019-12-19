Происшествия

Страшное происшествие под Днепром: поезд разорвал мужчину на части (фото)

В Днепропетровской области в среду, 18 декабря, мужчина погиб под колесами поезда. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне «Самаровка-Новомосковск». Напомним, в ноябре во Львове на железнодорожном вокзале погиб подполковник Вооруженных Сил Украины.

Удар был такой силы, что тело пострадавшего разорвало на части, сообщает Информатор.

В метре от рельсов были найдены паспорт и водительское удостоверение жертвы, а также ключи от автомобиля. Все предметы были аккуратно сложены в одном месте. Также уцелел его мобильный телефон.

На данный момент правоохранители сообщили журналистам лишь возраст погибшего — 36 лет.

Открыто уголовное производство. В числе версий случившегося рассматриваются самоубийство и смерть по неосторожности.

Напомним, 17 декабря в районе станции Святошин в Киеве был обнаружен труп женщины. Тело лежало на железнодорожных путях. Предварительно, женщину сбил поезд. А в конце ноября в Ивано-Франковской области служебный автомобиль Национальной гвардии Украины столкнулся с пассажирским поездом сообщением «Львов — Рахов».

Фото Информатор Днепр

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