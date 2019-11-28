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Происшествия

Под Ивано-Франковском поезд протаранил машину Нацгвардии: три человека попали в больницу (фото)

12:13 28 ноября 2019 41
ДТП с машиной Нацгвардии
Инф. «ФАКТОВ»

В Ивано-Франковской области служебный автомобиль Национальной гвардии Украины столкнулся с пассажирским поездом сообщением «Львов — Рахов». Ранее под Киевом на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и легковой автомобиль

Как сообщает издание «Галка», ДТП произошло в селе Братковцы Тысменицкого района около 19 часов 27 ноября. В «Рено Дастер» находились четверо нацгвардейцев и полицейский. Трое, в том числе и полицейский из Тысменицы, получили травмы и попали в больницу. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Издание также сообщает, что переезд, где случилось ДТП, не оборудован шлагбаумом. Делом займется Государственное бюро расследований.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Новоград-Волынском поезд «Интерсити +», следовавший по маршруту Киев — Львов, врезался в Mercedes-Benz, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. От удара двигатель легковушки отлетел метров на 100 от переезда. Водителя с телесными повреждениями забрали медики «скорой».

Фото «ЧАТ-112 Франківськ».

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