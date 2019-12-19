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В гости не ходят: что нельзя делать в День святого Николая
День святого Николая — особенный. В старину с ним были связаны многие народные приметы и поверья. Напомним, социологи выяснили, что 50% украинцев верят в святого Николая, тогда как в Деда Мороза — 31%.
Например, считалось важным, чтобы в этот день первым гостем (его еще называли «первым пролазником») был молодой, здоровый (а лучше, если еще и богатый) парень. Тогда хозяева могут быть уверены в благополучии семьи на весь будущий год.
А вот пожилые люди в этот день в праздник не ходили.
Отмечают этот день весело, невзирая на продолжающийся Рождественский пост, но ни в коем случае не злоупотребляют спиртным.
Подробнее о традициях этого праздника читайте в статье «День святого Николая: чего нельзя делать и как отметить праздник».
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