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Голая модель прогулялась в образе героя Marvel Венома, впечатлив 17-сантиметровым языком (видео)

9:47 19 декабря 2019 108
Микайла в образе Венома
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Популярная в Instagram модель Микайла Саравиа, проживающая в американском штате Флорида, взорвала сеть своим перевоплощением в героя комиксов Marvel — Венома. Он фигурирует в историях и фильмах о Человеке-пауке. А в 2018 году вышел отдельный супергеройский фильм под названием «Веном».

Микайла, число подписчиков которой превышает 2,2 миллиона человек, прошлась перед камерой по улице полностью голой, использовав для «костюма» Венома одну лишь краску для тела. Особенно пользователей впечатлил ее язык — длиной, как сообщает британское издание The Mirror, около 16,5 сантиметров. Cобственно, благодаря языку 21-летняя Саравиа и прославилась в сети. И он пришелся очень кстати для образа Венома.

Саравиа зарабатывает от 900 до 3000 долларов за пост. Ее годовой доход составляет в среднем 105 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что YouTube-блогерами с самыми высокими доходами названы мальчик из США и девочка из России.

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