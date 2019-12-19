Поражает цель на расстоянии 110 км: появилось видео испытаний мощного украинского оружия

Украина

Украинские военные провели новые успешные испытания новой ракетной системы «Ольха-М». Ракета поразила цель на расстоянии 110 км.

По словам директора разработчика, Конструкторского бюро «Луч» Олега Корестелева, отклонение от цели составило считанные метры. Т.о. «Ольха-М» приблизилась к характеристикам, которые требует заказчик.

В настоящее время ракетную систему готовят к государственным испытаниям. В случае их успешности ее примут на вооружение украинской армии.

«Ольха-М» является модернизированной системой залпового огня с корректируемым боеприпасом, увеличенной дальностью действия (для обычной «Ольхи» она составляет около 70 км), а также улучшенной точностью наведения.

Напомним, ранее в сеть выложили уникальные кадры с испытаний новой украинской ракеты «Нептун», также разработанной конструкторами КБ «Луч».

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