«Газпром» готов отдать «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов: раскрыты неожиданные детали переговоров

Украина

В российском «Газпроме» придумали вариант компенсации НАК «Нафтогаз Украины» трех миллиардов долларов, которые наша страна должна получить по решению Стокгольмского арбитража, позволяющий РФ «сохранить лицо».

Об этом пишут «Українські новини». По информации агентства, в четверг, 19 декабря, на очередных консультациях в Берлине россияне предложат украинской стороне получение компенсации за счет принудительного взыскания арестованных активов «Газпрома», чему газовый монополист не будет препятствовать. Если вопрос будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года через территорию Украины можно будет избежать.

Таким образом, Россия хочет «сохранить лицо»: и выплатить Украине деньги, и не признать при этом решение Стокгольмского арбитража. Вместе с тем, по информации источника агентства, Россия потребует от Украины отказаться от иска на 12 млрд. долларов за компенсацию потерь на случай прекращения транзита.

В то же время, как пишет Юрий Дощатов, хоть транзит российского газа может и не прекратиться с 1 января 2020 года, но новый контракт может не быть подписанным из-за нехватки времени у недавно созданного в Украине оператора газо-транспортной системы. Для решения этого вопроса могут применить две модели: продлить на некоторое время действующий до конца 2019 года контракт или работать по своп-контрактам. То есть, «Газпром» будет передавать определенный объем газа на границе Украина — РФ, а Украина — точно такой же объем на границе с Евросоюзом. Собственно, о таком варианте ранее заявляли и в НАК «Нафтогаз — Украина».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАК «Нафтогаз» Украины предлагали «Газпрому» или вернуть 3 млрд долларов деньгами, или же газом на такую сумму.

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