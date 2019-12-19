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Деньги

Минфин урезал декабрьские расходы бюджета: сделано важное заявление

10:46 19 декабря 2019 207
Гривни
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство сокращает бюджетные расходы в декабре 2019 года из-за уменьшения поступлений в бюджет, связанного, в частности, с укреплением выше предусмотренного уровня национальной валюты и падением производства табачных изделий.

«Казначейство своевременно и в полном объеме финансирует защищенные статьи расходов (зарплата, пенсии, все социальные платежи), а также проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета за 11 месяцев 2019 вследствие укрепления (выше, чем предусмотрено в Государственном бюджете), обменного курса гривны, медленного роста импорта и падения производства табачных изделий», — говорится в сообщении Минфина, размещенном на правительственном портале.

А народный депутат Украины Алексей Гончаренко выложил в своем Telegram-канале скан соответствующего распоряжения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июля 2019 года в Украине подорожали сигареты — ставка акцизного сбора на табачные изделия увеличилась на 9%. Это уже второе повышение акциза в 2019 году. В январе акциз планово поднимали на 20%

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