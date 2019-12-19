Шоу-бизнес

Вот это мандаринка: Alyona Alyona взбудоражила сеть пикантным фото

Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, показавшая ранее свою пышную фигуру в купальнике, взбудоражила сеть новым пикантным фото. Она опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует голой, прикрыв тело огромной мандаринкой. Таким образом артистка решила поднять предпраздничное настроение.

«Что-то погода совсем не новогодняя: болеют все, снега нет. Хорошо, хоть прилавки заполнены мандаринами», — иронично подписала фото Alyona Alyona.

Рэп-исполнительница готовит для поклонников сюрприз — она заинтриговала фото с известным российским комиком Александром Гудковым, автором клипа Киркорова «Цвет настроения синий» и проектов на российском телевидении.

Артистке пришлось оправдываться в сети за такое сотрудничество.

Ранее певица Настя Каменских показала себя во всей красе, опубликовав фото, на котором позирует полностью обнаженной.

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