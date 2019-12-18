Голая Настя Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских, умилившая ранее постельным фото с Потапом, взбудоражила сеть новым откровенным снимком. Она опубликовала в Instagram фото, на котором позирует абсолютно голой. Красотка сидит на качели перед зеркалом спиной к объективу, показав аппетитные формы. Под снимком Настя поразмышляла о женской красоте.

«Женщина — это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина — это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина — это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир», — написала Настя.

Одним из первых на пикантный снимок отреагировал Потап.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Даша Астафьева снялась в откровенной фотосессии, прикрыв тело перьями.

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