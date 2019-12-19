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- 11:35 Кучеренко назвал "ручное" управление энергетикой в исполнении Геруса уничтожением отрасли
Кучеренко назвал "ручное" управление энергетикой в исполнении Геруса уничтожением отрасли
Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается «в ручном режиме» управлять энергетикой, что уничтожает отрасль. Такое мнение высказал первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по «зеленым» тарифам (№ 2543).
Депутат заявил, что непринятие энергетическим комитетом ВР компромиссного законопроекта по «зеленому» тарифу является неконструктивной позицией и создает серьезные проблемы инвесторам в сфере ВИЭ. По его мнению, пауза, которую взяли депутаты комитета в решении этого вопроса, обернется негативными последствиями для отрасли альтернативной энергетики и государства в целом.
«У людей там будет рушиться бизнес, кредиты. Они же этого не берут в учет. Надо, по крайней мере, хоть как-то концептуально выходить, я пока не вижу какого-то решения. Я понимаю, что просто взяли отсрочку. Министерство сказало, что оно занимается какой-то общей политикой», — сообщил Кучеренко.
Депутат считает, что Герус, «с подачи» которого был провален законопроект, пытается в ручном режиме управлять энергетикой, что приводит к возникновению проблем в отрасли.
«У него нет позиции пока. Потому что он пытается в ручном режиме управлять всем энергосектором. Ни один институт нормально не работает, комиссия не работает, министерство не работает. Ручное идет управление, эта модель, мы все это проходили», — сказал Кучеренко.
Напомним, проект закона 2543, которым предусматривается возможность добровольного снижения «зеленого» тарифа, был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года.
По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по «зеленому» тарифу на рынке энергетики.
Ранее, 13 декабря на заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКУ этот законопроект не нашел поддержки у депутатов.
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