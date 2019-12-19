В Кропивницком спасли женщину от самоубийства: сеть впечатлило видео

Происшествия

В Кропивницком патрульные полицейские предотвратили самоубийство — женщина из-за потери близкого человека и проблем в личной жизни собиралась броситься с моста. Ранее в Киеве полицейские не дали прыгнуть с моста 18-летнему парню.

Как сообщают в Патрульной полиции Украины, в среду, 18 декабря, около 23:00 экипаж, заступивший на ночное дежурство, во время патрулирования улиц Кропивницкого заметил женщину, которая выскочила из машины и бросилась в сторону моста.

Полицейские Ярослав Большов и Виталия Олизько догнали женщину и попытались выяснить, что происходит. Та сначала не шла на контакт, но потом призналась, что хочет покончить с собой.

Полицейские уговорили сесть женщину в машину, поговорили с ней, успокоили, а позже вызвали медиков и сообщили о ЧП ее родным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице женщина пыталась покончить с собой прямо на остановке общественного транспорта, ударив себя ножом в живот. Оружие у нее удалось забрать патрульным полицейским, которые прибыли на место ЧП после сообщения от медиков «скорой».

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