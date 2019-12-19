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«Мы тебя амнистируем» : Цимбалюк потроллил пропагандиста "ДНР" на пресс-конференции Путина (видео)
Украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пообщался со съемочной группой, которая приехала в столицу России с оккупированных территорий Донбасса.
«Честно говоря, я жалею, что прервал разговор. У меня не так часто бывает возможность поговорить с людьми, которые обслуживают оккупационные администрации», — написал Роман Цимбалюк на своей страничке в соцсетях и выложил видео. Во время общения стороны обменялись «любезностями». Так, Роман Цимбалюк спросил, как там, в оккупированных районах, на что ему ответили, мол, без вас хорошо. В свою очередь, украинский журналист предложил съемочной группе из Донецка амнистию.
По словам Цимбалюка, то, что ОРДЛО представлены на пресс-конференции Путина, является «сигналом для Киева» — никаких изменений по Донбассу в Кремле не будет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети посмеялись над Путиным, который, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, заявил, чтот тот «прошел какой-то отбор».
Фото со страничке Романа Цимбалюка в Facebook.
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