Украина

Украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пообщался со съемочной группой, которая приехала в столицу России с оккупированных территорий Донбасса.

«Честно говоря, я жалею, что прервал разговор. У меня не так часто бывает возможность поговорить с людьми, которые обслуживают оккупационные администрации», — написал Роман Цимбалюк на своей страничке в соцсетях и выложил видео. Во время общения стороны обменялись «любезностями». Так, Роман Цимбалюк спросил, как там, в оккупированных районах, на что ему ответили, мол, без вас хорошо. В свою очередь, украинский журналист предложил съемочной группе из Донецка амнистию.

По словам Цимбалюка, то, что ОРДЛО представлены на пресс-конференции Путина, является «сигналом для Киева» — никаких изменений по Донбассу в Кремле не будет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети посмеялись над Путиным, который, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, заявил, чтот тот «прошел какой-то отбор».

Фото со страничке Романа Цимбалюка в Facebook.

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