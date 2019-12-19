Сеть насмешили слова Путина о Зеленском

Украина

Во время ежегодной пресс-конференции в Москве с участием президента РФ Владимира Путина, на данный момент обсуждению вопросов, касающихся Украины и России, было отведено приблизительно одинаковое время.

Об этом в Twitter сообщает «Лентач». На ресурсе обратили внимание на слова Путина о президенте Украины Владимире Зеленском: «Если люди попадают на такие места, значит они прошли какой-то отбор».

«Справка Лентача: „какой-то отбор“ называется выборами. К сожалению, в России о таком формате мало кто слышал», — говорится в комментарии.

О Зеленском,



(Справка Лентача: «какой-то отбор» называется выборами. К сожалению, в России о таком формате мало кто слышал) pic.twitter.com/8ihuIDWKw1 — Лентач (@oldLentach) December 19, 2019

Также во время пресс-конференции Путин не стал давать характеристик президентам других стран, в том числе и уже не находящихся у «руля». Хозяин Кремля заявил, что никогда так не поступает, мол, позволяет себе говорить лишь об «исторических личностях», а по действующим у него «язык не поворачивается».

Не обошел Путин и тему Донбасса, в очередной раз заявив о «настороженности» после заявления Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений, которое он сделал после возвращения из Франции. Он назвал «ключом» соглашений закрепление в Конституции Украины «закона об особом статусе Донбасса», что украинские власти, похоже, делать не собирается. И это особенно «настораживает» Путина.

Самое интересное из получасового спича про Украину pic.twitter.com/Cdz7qgxYvu — Лентач (@oldLentach) December 19, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», делегат от России на минских переговорах Борис Грызлов считает, что изменений в Минские соглашения «не будет и быть не может».

А Владимир Зеленский заявлял, что Украина выступает за изменение положений, касающиеся восстановления контроля над границей с Россией.

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