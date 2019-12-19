23.20 / 23.43 25.75 / 26.11
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сеть насмешили слова Путина о Зеленском

12:14 19 декабря 2019 332
Путин и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Во время ежегодной пресс-конференции в Москве с участием президента РФ Владимира Путина, на данный момент обсуждению вопросов, касающихся Украины и России, было отведено приблизительно одинаковое время.

Об этом в Twitter сообщает «Лентач». На ресурсе обратили внимание на слова Путина о президенте Украины Владимире Зеленском: «Если люди попадают на такие места, значит они прошли какой-то отбор».

«Справка Лентача: „какой-то отбор“ называется выборами. К сожалению, в России о таком формате мало кто слышал», — говорится в комментарии.

  

Также во время пресс-конференции Путин не стал давать характеристик президентам других стран, в том числе и уже не находящихся у «руля». Хозяин Кремля заявил, что никогда так не поступает, мол, позволяет себе говорить лишь об «исторических личностях», а по действующим у него «язык не поворачивается».

Не обошел Путин и тему Донбасса, в очередной раз заявив о «настороженности» после заявления Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений, которое он сделал после возвращения из Франции. Он назвал «ключом» соглашений закрепление в Конституции Украины «закона об особом статусе Донбасса», что украинские власти, похоже, делать не собирается. И это особенно «настораживает» Путина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», делегат от России на минских переговорах Борис Грызлов считает, что изменений в Минские соглашения «не будет и быть не может».

А Владимир Зеленский заявлял, что Украина выступает за изменение положений, касающиеся восстановления контроля над границей с Россией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Разрушения на Донбассе

Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

День святого Николая

День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер