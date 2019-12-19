Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом на Тернопольщине: подозреваемый сбежал из больницы на инвалидной коляске

Полицейские объявили в международный розыск 23-летнего Арсена Будия. Его подозревают в причастности к совершению 11 декабря ДТП — в аварии на Тернопольщине погибла женщина, еще семь человек госпитализировали с травмами.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что подозреваемый после аварии был госпитализирован в реанимационное отделение. Медики заявили, что состояние пациента не позволяет ему находиться в ИВС либо СИЗО.

Но уже 15 декабря Арсен Будий в сопровождении коллег и бабушки покинул больницу на инвалидной коляске. Вскоре правоохранители выяснили, что подозреваемый выехал в Польшу чрез пункт пропуска «Грушев», а затем вместе с матерью уехал на такси в неизвестном направлении.

Сейчас проверяют информацию о пребывании Арсена Будия на территории Италии.

Ранее сообщалось, что в ДТП попал школьный автобус на Львовщине.

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