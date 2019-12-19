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Обмен пленными: Кучма анонсировал новые переговоры
В пятницу, 20 декабря, может состоятся онлайн-конференция участников Трехсторонней контактной группы, на встрече которых 18 декабря в Минске не были достигнуты договоренности относительно обмена удерживаемыми лицами.
По словам представляющего Украину на переговорах Леонида Кучмы, 19 декабря он встречался с президентом Владимиром Зеленским, а также общался по телефону с российским представителем Борисом Грызловым.
«Надо все-таки попробовать завтра (20 декабря, — Ред.) не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся — неизвестно», — говорится в комментарии Леонида Кучмы, который в соцсетях разместила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская сторона на переговорах в Минске заявляет о 250 гражданах как незаконно лишенных свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Такими данными оперирует СБУ.
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