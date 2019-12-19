Домашний майонез без сырых яиц: легкий рецепт для новогодних салатов (фото)

Стиль жизни

Новогодний стол редко обходится без салата оливье. А, как известно, заправляется он майонезом. И, оказывается, его легко приготовить в домашних условиях. В таком случае будете уверены, что соус натуральный, без добавления консервантов. Рецептом домашнего майонеза с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Классический майонез состоит из желтков, растительного масла и некоторых вкусовых добавок, — говорит Лилия Ким. — Но приготовить майонез можно и без яиц. Так что если вы опасаетесь домашнего майонеза из-за наличия в нем сырых яиц, то можете сделать его на молоке. Важно соблюсти пропорцию молока к растительному маслу 1:2.

Домашний майонез на молоке Ингредиенты: 100 мл молока 200 мл растительного масла без запаха 2 ст. л. лимонного сока 1 ч. л. готовой горчицы 1⁄2 ч. л. соли (можно чуточку меньше) ¼ ч. л. сахара Для приготовления майонеза также понадобится погружной блендер и стакан к нему. Можно использовать пол-литровую банку. Все ингредиенты взбейте. Соус готов для того, чтобы заправлять им салаты.

— Вместо горчицы можно добавить измельченный чеснок и мелко порезанную зелень, — уточняет Лилия Ким.

— Не прокиснет ли быстро майонез на молоке?

— Рекомендую его готовить непосредственно перед тем, как заправлять салат.

Ранее Лилия Ким поделилась «ФАКТАМИ» рецептом новогодней закуски «Пингвины», которая готовится всего 10 минут.

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Фото из альбома Лилии Ким

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