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Домашний майонез без сырых яиц: легкий рецепт для новогодних салатов (фото)
Новогодний стол редко обходится без салата оливье. А, как известно, заправляется он майонезом. И, оказывается, его легко приготовить в домашних условиях. В таком случае будете уверены, что соус натуральный, без добавления консервантов. Рецептом домашнего майонеза с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.
— Классический майонез состоит из желтков, растительного масла и некоторых вкусовых добавок, — говорит Лилия Ким. — Но приготовить майонез можно и без яиц. Так что если вы опасаетесь домашнего майонеза из-за наличия в нем сырых яиц, то можете сделать его на молоке. Важно соблюсти пропорцию молока к растительному маслу 1:2.
Домашний майонез на молоке
Ингредиенты:
100 мл молока
200 мл растительного масла без запаха
2 ст. л. лимонного сока
1 ч. л. готовой горчицы
1⁄2 ч. л. соли (можно чуточку меньше)
¼ ч. л. сахара
Для приготовления майонеза также понадобится погружной блендер и стакан к нему. Можно использовать пол-литровую банку.
Все ингредиенты взбейте. Соус готов для того, чтобы заправлять им салаты.
— Вместо горчицы можно добавить измельченный чеснок и мелко порезанную зелень, — уточняет Лилия Ким.
— Не прокиснет ли быстро майонез на молоке?
— Рекомендую его готовить непосредственно перед тем, как заправлять салат.
Ранее Лилия Ким поделилась «ФАКТАМИ» рецептом новогодней закуски «Пингвины», которая готовится всего 10 минут.
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Фото из альбома Лилии Ким
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!