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В споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго медиатором выступит энергосообщество ЕС
Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей системе гарантированных «зеленых» тарифов в Украине, мерах по стабилизации и возможных решениях кризиса украинского сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ).
Центр по разрешению споров и переговорам секретариата энергетического сообщества призван помочь властям и заинтересованным сторонам в разработке оптимального решения для сектора ВИЭ, отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.
Минэкоэнерго в ноябре 2019 года создало рабочую группу для поиска решения проблемы в секторе ВИЭ, в том числе модели реструктуризации тарифа, однако ее работа зашла в тупик.
В Раде в начале декабря был зарегистрирован законопроект № 2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ, авторами которого выступили Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха (оба — фракция «Слуга народа»), Сергей Тарута (фракция «Батькивщина»), Леся Василенко (фракция «Голос»), Максим Ефимов (самовыдвиженец). Законопроект, в частности, предлагает добровольную реструктуризацию «зеленых» тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью.
Однако Минэкоэнерго заявило, что выступает категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации.
С компромиссными законопроектом не согласен также глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. 13 декабря профильный комитет Рады отказался поддерживать законопроект № 2543.
Иностранные инвесторы в «зеленую» энергетику начали сворачивать проекты строительства объектов ВИЭ. В частности, норвежская компания Scatec Solar приостановила строительство солнечной электростанции мощностью 65 МВт в Херсонской области.
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