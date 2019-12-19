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Политика

В споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго медиатором выступит энергосообщество ЕС

14:24 19 декабря 2019 19
Ветровые и солнечные электростанции
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей системе гарантированных «зеленых» тарифов в Украине, мерах по стабилизации и возможных решениях кризиса украинского сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Центр по разрешению споров и переговорам секретариата энергетического сообщества призван помочь властям и заинтересованным сторонам в разработке оптимального решения для сектора ВИЭ, отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

Минэкоэнерго в ноябре 2019 года создало рабочую группу для поиска решения проблемы в секторе ВИЭ, в том числе модели реструктуризации тарифа, однако ее работа зашла в тупик.

В Раде в начале декабря был зарегистрирован законопроект № 2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ, авторами которого выступили Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха (оба — фракция «Слуга народа»), Сергей Тарута (фракция «Батькивщина»), Леся Василенко (фракция «Голос»), Максим Ефимов (самовыдвиженец). Законопроект, в частности, предлагает добровольную реструктуризацию «зеленых» тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью.

Однако Минэкоэнерго заявило, что выступает категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации.

С компромиссными законопроектом не согласен также глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. 13 декабря профильный комитет Рады отказался поддерживать законопроект № 2543.

Иностранные инвесторы в «зеленую» энергетику начали сворачивать проекты строительства объектов ВИЭ. В частности, норвежская компания Scatec Solar приостановила строительство солнечной электростанции мощностью 65 МВт в Херсонской области.

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