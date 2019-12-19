Мир

«Практически один народ»: Путин высказался о создании Союзного государства с Беларусью

Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Беларуси. Об этом он заявил на пресс-конференции 19 декабря. Напомним, президент последней Александр Лукашенко в последнее время пытается дистанцироваться от Кремля.

При этом российский президент не отказал себе в привычной риторике о том, что русские, беларусы и даже украинцы — это один народ, однако вынужден был признать, что «решение по строительству союзного государства на 90 процентов не выполнено».

«Россия поддерживает Белоруссию по многим вопросам и каналам», — подчеркнул Путин, приведя в пример реализацию газа соседней стране по ценам, которые в 4 раза отличаются от цены на газ для европейских стран.

Кроме того, президент РФ отметил, что сотрудничество (читай — поглощение. Ред.) с Белоруссией будет продолжено, если у сторон будет желание.

«У России такое желание есть», — добавил он.

Напомним, на 20 декабря в Санкт-Петербурге запланирован очередной раунд российско-беларусских переговоров об интеграции государств. Предыдущая встреча президентов в Сочи, которая продолжалась больше пяти часов, окончилась ничем.



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