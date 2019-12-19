- 15:53 Евросоюз официально продли санкции против России на полгода
- 15:48 Горбачев попал в больницу с тяжелым заболеванием
- 15:44 «Янтарь», «Корвалол» и другие: 10 советских брендов, ставших предметами судебных споров после распада СССР
- 15:44 Киев в ожидании зажжения главной новогодней елки Украины: последние приготовления на Софийской площади (фоторепортаж)
- 15:31 Церемония открытия в Киеве главной новогодней елки Украины: онлайн-трансляция
- 15:30 Штрафы за «евробляхи» отложили: что важно знать о решении Рады
- 15:26 «Понял, что во-вот задохнусь»: в Черкассах мужчина спас двоих детей на пожаре
- 15:24 Перед смертью много пила и каталась по Киеву на авто: установлена личность женщины, найденной на Совских прудах
- 15:23 Заморозка бюджетных выплат: в Кабмине объяснили ситуацию
- 15:05 "Верил, верю и буду верить": Сергей Бабкин рассказал о самом чудесном подарке
- 14:59 Рада сделала первый шаг к наказанию "воров в законе"
- 14:57 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция мужского спринта
«Практически один народ»: Путин высказался о создании Союзного государства с Беларусью
Владимир Путин считает правильным решение о создании Союзного государства с Беларуси. Об этом он заявил на пресс-конференции 19 декабря. Напомним, президент последней Александр Лукашенко в последнее время пытается дистанцироваться от Кремля.
При этом российский президент не отказал себе в привычной риторике о том, что русские, беларусы и даже украинцы — это один народ, однако вынужден был признать, что «решение по строительству союзного государства на 90 процентов не выполнено».
«Россия поддерживает Белоруссию по многим вопросам и каналам», — подчеркнул Путин, приведя в пример реализацию газа соседней стране по ценам, которые в 4 раза отличаются от цены на газ для европейских стран.
Кроме того, президент РФ отметил, что сотрудничество (читай — поглощение. Ред.) с Белоруссией будет продолжено, если у сторон будет желание.
«У России такое желание есть», — добавил он.
Напомним, на 20 декабря в Санкт-Петербурге запланирован очередной раунд российско-беларусских переговоров об интеграции государств. Предыдущая встреча президентов в Сочи, которая продолжалась больше пяти часов, окончилась ничем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.