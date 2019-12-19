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Рада сделала первый шаг к наказанию "воров в законе"
Верховная Рада Украины на заседании 19 декабря, приняла за основу законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который дает определение понятию «вор в законе».
«За» законопроект проголосовали 264 народных депутатов. Этот документ, в частности, впервые дает определение такому понятию, как «вор в законе», и вводит уголовную ответственность для этих элементов — от 7 до 10 лет заключения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект внес в Раду президент Владимир Зеленский. Документ, в частности, определяет преступное сообщество как иерархическое объединение из пяти человек с участием «вора в законе».
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