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Украина

Рада сделала первый шаг к наказанию "воров в законе"

14:59 19 декабря 2019 108
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада Украины на заседании 19 декабря, приняла за основу законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который дает определение понятию «вор в законе».

«За» законопроект проголосовали 264 народных депутатов. Этот документ, в частности, впервые дает определение такому понятию, как «вор в законе», и вводит уголовную ответственность для этих элементов — от 7 до 10 лет заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект внес в Раду президент Владимир Зеленский. Документ, в частности, определяет преступное сообщество как иерархическое объединение из пяти человек с участием «вора в законе».

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