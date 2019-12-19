Избирательный кодекс и азартные игры: онлайн-трансляция заседания Рады 19 декабря

Украина

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины повторно рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями президента. Напомним, что Владимир Зеленский отказался подписать Избирательный кодекс, принятый Радой восьмого созыва и подписанный бывшим в то время спикером парламента Андреем Парубием.

Также в повестку дня включен законопроект (второе чтение) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также проект закона (первое чтение) о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Рассмотрят парламентарии и документ «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» (второе чтение) с президентскими предложениями. Есть в повестке дня немало и других резонансных документов. В частности, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря и документ, вносящий изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (второе чтение).

Также во втором чтении в сессионный зал будет вынесен проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего) (второе чтение).

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопрос о создании в Украине рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжит рассматривать профильный комитет Рады. Народные депутаты внесли свыше четырех тысяч правок в соответствующий проект закона.

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