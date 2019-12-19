Происшествия

В детском центре в Киеве спасатели доставали из батареи застрявшего ребенка (фото)

В среду, 18 декабря, в Киеве в одном из детских центров творчества произошло ЧП — 4-летняя девочка упала и застряла рукой в батарее. Ранее под Харьковом мальчик застрял в стиральной машине.

Инцидент произошел в Голосеевском районе. Во время падения рука малышки попала между секциями батареи.

Спасатели, которых вызвали на помощь, слили воду из системы и с помощью гидравлических специнструментов разрезали батарею. Рука девочки не пострадала.

Как сообщили в столичном ГСЧС, с девочкой все хорошо. К счастью, она не получила серьезных травм и обошлась без помощи врачей.

Напомним, на днях спасатели вызволяли сотрудницу магазина, которая пыталась воспользоваться тестомесом, но неудачно. Рука женщины намертво застряла в устройстве. Самостоятельно освободиться пострадавшая не смогла.

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