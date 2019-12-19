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Украина

«Стыдно, что не сделали до сих пор»: в Минобороны объявили о «запуске» электронного военного билета

17:36 19 декабря 2019 22
Военный билет
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 19 декабря, в Украине анонсировали появление электронного военного билета. Ранее сообщалось, что диджитализация коснется студенческих билетов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Минобороны планирует целый комплекс мероприятий по введению электронного документооборота: оформление компенсаций за аренду жилья, онлайн-очередь на квартиры, а также использование электронных рапортов.

«В первую очередь мы будем переводить в электронный вид те документы, которые являются базовыми для военнослужащего. Речь идет об электронном военном билете и автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом; стыдно, что это не сделано до сих пор», — заявил заместитель министра обороны Алексей Марценюк на презентации «Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины».

Ранее сообщалось, что в метрополитене Киев произошел масштабный сбой в работе е-билета.

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