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В Украине введут электронные студенческие билеты: когда это произойдет
В среду, 18 декабря, правительство решило запустить в Украине экспериментальный проект по внедрению электронных студенческих билетов. Диджитализация продолжается, несмотря на то, что ранее в киевском метро произошел крупный сбой в работе е-билета. О новинке для студентов сообщает ТСН.ua.
Услуга в тестовом режиме начнет действовать с 2020 года через мобильное приложение «Дія».
Оцифровку билетов будут производить с согласия учащегося на использование данных, которые содержатся в Реестре студенческих (ученических) билетов в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Е-билет будет сформирован автоматически и получит QR-код — уникальный электронный идентификатор.
«Появится возможность мгновенно бизнесу проверять, действителен ли документ (благодаря запросу в реестр через API). Работаем над тем, чтобы была возможность использовать его в перемещении по стране, получать скидки при оплате и т. д.», — заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» изменит систему продажи билетов.
Фото: pon.org.ua
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.