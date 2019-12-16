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"Извините за испорченное настроение": Киевский метрополитен отреагировал на масштабный сбой

20:35 16 декабря 2019 7
метро
Инф. «ФАКТОВ»

После масштабного сбоя в киевском метро восстановили работу е-билета. Об этом сообщили в ведомстве, извинившись за неудобства и испорченное настроение.

В ведомстве отметили, что специалисты метрополитена и КП «ГИВЦ» (оператора электронного билета) на месте и перезапускают систему.

Также можно будет пользоваться и карточкой киевлянина.

«Далее будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин. Еще раз извините за ваш испорченное настроение», — говорится в сообщении.

Напомним, кроме банковской карточки, в метрополитене действуют пластиковые карточки (зеленого цвета), новые Kyiv Smart Card (голубого цвета), карточки киевлянина. На большинстве станций продолжают принимать жетоны.

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