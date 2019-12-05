Регина Тодоренко показала, как кормит сына грудью (фото)

Шоу-бизнес

Сыну Регины Тодоренко, удивившей исполнением песни Зыкиной, и Влада Топалова исполнился год. Родители трогательно поздравили малыша с важной датой, опубликовав фото с ним. Регина умилила сеть снимком, на котором кормит малыша грудью. Она — в вечернем платье, Майкл — в белой рубашке и брючках. Она счастливо улыбается и не скрывает своих эмоций.

«Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! ❤Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!», — написала звездная мамочка под фото.

Не отстает от супруги и Влад Топалов — он также показал праздничное фото с сыном и признался, что плачет от счастья.

«Ты и твоя мама — самое дорогое, что у меня есть и когда-либо было! Ты в эти самые дни делаешь свои первые шаги… вот-вот назовёшь нас с мамой „мамой“ и „папой“! Каждый день прошедшего года был абсолютной сказкой! Невероятной! Интересной! Да, конечно, порой, невыносимо трудной! Но фантастической! У тебя САМАЯ ВЕЛИКАЯ МАМА НА СВЕТЕ! Я очень надеюсь, ты это читаешь уже взрослый когда-то. Береги свою маму! Люби её и уважай! Она совершает ПОДВИГ для тебя КАЖДЫЙ день твоей жизни! Ты подарил нам новую любовь! Ты подарил нам „СЕМЬЮ“ и „наш“ и только наш мир! Мы с мамой тебя любим без памяти, АБСОЛЮТНО!», — восторгается женой Влад и обещает быть для Майкла самыми лучшими родителями.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли красивую и веселую свадьбу в Италии, когда Майкл уже подрос и смог присутствовать на торжестве. После родов Регина через две недели вышла на работу. Она снимает свой проект. Тодоренко быстро пришла в форму, прикладывая немало усилий, при этом продолжала кормить сына грудью.

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