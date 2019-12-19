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На Софийской площади Киева зажгли главную елку Украины: яркие фото праздника
19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны. Лесную гостью украшают более тысячи игрушек и 5-километровая гирлянда, переливающаяся волшебными огнями. А зажигал ее сам Святой Николай с помощниками.
Гостей праздника впечатлила и 32-метровая зеленая красавица, и яркое карнавальное шествие, и, конечно, веселый праздничный концерт. На сцене играл знаменитый оркестр НАОНИ. А затем началось выступление украинской группы «Друга Ріка».
Напомним, что с 19 декабря на Софийской площади запланированы ежедневные концерты в режиме нон-стоп. По будням концерты продолжатся до 22:00, а в выходные — до 23:00.
Напомним, во Львове главную елку торжественно зажгли 18 декабря. Действо совместили с передачей Вифлеемского огня мира жителям города.
19 декабря главную городскую елку зажгли и в центре Одессы.
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