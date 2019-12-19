23.18 / 23.41 25.73 / 26.09
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Софийской площади Киева зажгли главную елку Украины: яркие фото праздника

20:55 19 декабря 2019 246
головна елка Украины
Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ»

19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве на Софийской площади открыли главную елку страны. Лесную гостью украшают более тысячи игрушек и 5-километровая гирлянда, переливающаяся волшебными огнями. А зажигал ее сам Святой Николай с помощниками.

Гостей праздника впечатлила и 32-метровая зеленая красавица, и яркое карнавальное шествие, и, конечно, веселый праздничный концерт. На сцене играл знаменитый оркестр НАОНИ. А затем началось выступление украинской группы «Друга Ріка».

Напомним, что с 19 декабря на Софийской площади запланированы ежедневные концерты в режиме нон-стоп. По будням концерты продолжатся до 22:00, а в выходные — до 23:00.

Напомним, во Львове главную елку торжественно зажгли 18 декабря. Действо совместили с передачей Вифлеемского огня мира жителям города.

19 декабря главную городскую елку зажгли и в центре Одессы.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зимняя погода елки

Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год

Разрушения на Донбассе

Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

Нанук до стрижки

Собачий парикмахер превратил лайку в бультерьера — хозяйка не узнала своего пса (фото)

Браузер

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер