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Хозяйка надела костюм тираннозавра, чтобы увидеть реакцию своих котов – маскарад привел их в шок (видео)
Основательница канала Kittisaurus на YouTube, которая публикует видео со своими многочисленными кошками, опубликовала ролик под названием «Коты против динозавра». Женщина надела надувной костюм тираннозавра, чтобы посмотреть, как будут реагировать ее питомцы. Поначалу кошки пришли в состояние шока и перепугались. Они пытались убежать и спрятаться от огромного ящера, неожиданно появившегося в доме. Однако потом успокоились, сообразив, что пришелец вполне мирный и вреда им не причиняет. И даже попытались с ним подружиться. В итоге после того, как коты свели с динозавром более близкое знакомство, костюм сдулся — видимо, кто-то задел его когтями. В конце концов кошки настолько осмелели, что одна из них даже устроилась поспать в сдувшемся тираннозавре.
Ролик набрал уже почти четыре миллиона просмотров. «Так мило и прикольно», «Мне нравится, как коты начинают вести себя в стиле «а ты не такой уж плохой», — писали в комментариях. А кто-то написал, что они явно унюхали хозяйку — поэтому перестали бояться. «Коты, наверное, решили, что хозяйка свихнулась», — считает кто-то.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Англии две собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра.
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