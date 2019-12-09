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- 11:56 Коты — это жидкость: подборка смешных фото и видео, доказывающих этот факт
Коты — это жидкость: подборка смешных фото и видео, доказывающих этот факт
Основным свойством жидкости является «способность неограниченно менять форму под действием касательных механических напряжений, практически сохраняя при этом объем». В 2017 году шутливая Игнобелевская премия в области физики была вручена ученому Марку-Антуану Фардину, который доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ» и могут одновременно считаться твердыми, и жидкими — из-за их сверхъестественной способности принимать форму емкости, в которой они находятся, буквально «растекаясь» по ней.
Издание Buzzfeed опубликовало подборку смешных фотографий и видео, подтверждающих этот факт.
Nothing can stop me pic.twitter.com/oT4A9tBkP3— Tiny Animals (@tinyanimaIs) November 22, 2019
November 17, 2019
cats are liquid confirmed— Cats Dynamite (@cats_dynamite) November 24, 2019
Awesome kittens https://t.co/3jMlW3Q9xF pic.twitter.com/EH7YOaNhKv
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть рассмешило видео с реакцией кота при виде котенка, которого принесли домой хозяева.
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