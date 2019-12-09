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Коты — это жидкость: подборка смешных фото и видео, доказывающих этот факт

11:56 9 декабря 2019 950
Кот в емкости
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Основным свойством жидкости является «способность неограниченно менять форму под действием касательных механических напряжений, практически сохраняя при этом объем». В 2017 году шутливая Игнобелевская премия в области физики была вручена ученому Марку-Антуану Фардину, который доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ» и могут одновременно считаться твердыми, и жидкими — из-за их сверхъестественной способности принимать форму емкости, в которой они находятся, буквально «растекаясь» по ней.

Издание Buzzfeed опубликовало подборку смешных фотографий и видео, подтверждающих этот факт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть рассмешило видео с реакцией кота при виде котенка, которого принесли домой хозяева.

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