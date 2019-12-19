Украина

Еще один национальный рекорд: под Одессой сделали елку из ракушек (фото)

К вечеру в четверг, 19 декабря, в поселке городского типа Доброслав, административном центре Лиманского района Одесской области, установили национальный рекорд. Здесь в рамках масштабного фестиваля «Доброславские Николаи» представили необычную елку: красавицу высотой три метра 57 сантиметров сделали из… ракушек. Напомним, в День святого Николая в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны.

Необычную елку уже внесли в Национальный реестр рекордов Украины и вручили ее создателям соответствующий сертификат.

Практически у всех людей ракушки ассоциируются с морем, солнцем, пляжем. Но так могут думать только те, кто не был в Доброславе! Местные жители доказали, что именно ракушки имеют непосредственное отношение к новогодним празднествам. В четверг, 19 декабря, в День святого Николая, его резиденция открылась и в Лиманском районе.

В празднике приняли участие десятки сотен людей: и малыши, и их родители, и бабушки с дедушками. Фестиваль «Доброславские Николаи» собрал не только жителей окрестных поселков и гостей из Одессы. На праздник съехались туристы из многих регионов Украины: слава о «Доброславских Николаях» разлетелась по стране.

Самое главное — здесь никому не скучно: ярмарка, открытие Рождественского городка, щедрое угощение, парад Святых Николаев, конкурсы, праздничный концерт и, конечно же, подарки для самых маленьких.

Напомним, 19 декабря в Одессе открыли главную городскую елку.

А во Львове главную елку торжественно зажгли 18 декабря. Действо совместили с передачей Вифлеемского огня мира жителям города.

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