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Никакой соли: стало известно, как похудела Алла Пугачева
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которую называют матерью украинской певицы Светланы Лободы, похудела не просто так. Стать стройной и удерживать результат звезде помог отказ от соли.
Об этом kp.ru рассказала и подруга легенды сцены, и диетолог.
Так, подруга певицы Алина Редель рассказывает, что Пугачева «перестала есть соленое, сладкое и делает раз в неделю разгрузочный день».
Звездный диетолог Надя Шарк считает, что Пугачева отказалась от продуктов, которыми многие злоупотребляют, и выбрала бессолевое питание.
Результат — стройность, отсутствие отеков, нормальное давление.
«Сейчас очень распространена слабосоленая рыба. По ежедневным отчетам своих клиентов в первые дни работы, я вижу, что она у многих в рационе. Плюс многие любят суши с соевым соусом, который достаточно соленый», — говорит диетолог.
Среди продуктов, которые стоит исключить из рациона, если вы хотите похудеть, диетолог назвала также «чипсы, консервированные оливки, промышленные соусы, колбасы, ветчина, сосиски, куры гриль, сыры, семечки с солью, сухарики, корейские салаты, готовые магазинные салаты, соки из пакетов, особенно много соли в томатном, т.к. соль выступает консервантом, консервированная кукуруза/горошек/фасоль, готовые специи с солью, соленья».
Напомним, что недавно исхудавшая Алла Пугачева напугала поклонников.
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