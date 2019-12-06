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Исхудавшая Алла Пугачева напугала поклонников (фото)
Знаменитая российская певица Алла Пугачева, встревожившая ранее поклонников заявлением о своем здоровье, снова обеспокоила поклонников. Перед официальной премьерой музыкального фильма «Тот самый концерт», посвященного ее 70-летнему юбилею, она стала гостьей программы «Сегодня вечером». Кстати, ведущим проекта является супруг звезды Максим Галкин.
Алла Борисовна пришла в студию в сдержанном черном наряде — короткой юбке, открывающей худые ноги, и удлиненной кофте. Образ дополнила массивными украшениями и очками. В макияже певица сделала акцент на губах, накрасив их яркой помадой.
Также с Аллой в студии была и ее старшая дочь Кристина Орбакайте, друг Игорь Николаев, знаменитый режиссер Светлана Дружинина, которая и опубликовала фото в сети.
«Будем жить долго и счастливо!!! ?» — написала Дружинина под фото.
Поклонников Аллы Борисовны серьезно напугал ее внешний вид. Они отмечают, что 70-летняя певица еще больше похудела и выглядит уставшей. Дружинина, которая старше Пугачвевой на 16 лет, выглядит по сравнению с ней гораздо свежее. Поклонники переживают за здоровье легендарной певицы. Особенно, на фоне ее недавнего заявления о том, что мечтает дожить до того дня, когда ее дети Гарик и Лиза пойдут в школу.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алла Борисовна дала юбилейный концерт в Минске, на котором заработала миллионы. После выступления Пугачева жаловалась на усталость и плохое самочувствие.
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