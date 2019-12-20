Шоу-бизнес

"День рождения – грустный праздник": Брэда Питта поздравить с 56-летием пришли только половина его детей

Два дня назад, 18 декабря, известный голливудский актер Брэд Питт, украшавший ранее вместе с экс-супругой Дженнифер Энистон елочку, отметил день рождения: звезде исполнилось 56 лет.

Свой праздник Брэд провел в узком кругу в своем доме в Лос-Анджелесе вместе с детьми, пишет КП со ссылкой на портал E! Online.

К сожалению, не все отпрыски пришли в этот день поздравить папу. Питт смог встретиться только во своими тремя младшими детьми — 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Старшие приемные дети — 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс и 14-летняя Захара — не пришли к нему на день рождения, хотя Брэд приглашал и их.

По словам инсайдера в окружении актера, трое младших детей в день рождения Питта пришли к нему домой и провели с отцом несколько часов. Детей сопровождал телохранитель, который затем отвел их обратно домой к Анджелине Джоли.

Инсайдер также рассказал, что Брэд увидится с детьми еще раз в канун Рождества.

«Брэд увидел их на свой день рождения и еще раз увидит в канун Рождества, — рассказал источник портала. — У них есть определенные традиции, они обедают вместе и обмениваются подарками. Они слушают музыку и просто тусуются. Брэду очень нравится делать это».

Напомним, развод голливудской пары длился почти два года. Поначалу Анджелина не хотела давать экс-супругу опеку над детьми. Ради того, чтобы видеться с ними, Питт бросил пить и пролечился в Обществе анонимных алкоголиков. Брэд также посещал сеансы семейной психотерапии. Ему удалось получить опеку над детьми по принципу 50 на 50: половину времени дети проводят с ним, половину — с мамой. Но наладить отношения с Анджелиной Джоли актеру так и не удалось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бедный папа Питт встретит Рождество в одиночестве, без детей. Скорее всего, этот день актер проведет с друзьями. В это время все его шестеро детей будут отмечать Рождество с Анджелиной в ее доме.

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