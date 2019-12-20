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Происшествия

В Днепре ушлая воровка оставила без телефона ребенка: происшествие попало на видео

7:29 20 декабря 2019 483
кража телефона
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре в магазине воровка вытащила телефон у девочки, которая рассматривала товар. Ранее похожая история произошла под Одессой, где женщина украла мобильный телефон у четырехлетнего ребенка с ДЦП.

Шокирующий инцидент в Днепре произошел в магазине «Аврора» в отделе игрушек.

Взрослая женщина вытащила смартфон из кармана у девочки, которая разглядывала игрушки. Эпизод зафиксировали камеры видеонаблюдения

Горожане в соцсетях пишут, что похожую женщину видели в ТЦ «Аполло».

Напомним, ранее в Киеве малолетняя воровка вытащила телефон у покупательницы магазина. А в столичном ТРЦ «Ocean Plaza» воровка украла телефон у продавца.

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