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Общество и люди

Скоро машины угонять будут: в сети показали видео с малолетней воровкой в Киеве

14:58 27 ноября 2019 564
Воровка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на станции метро «Почайная» малолетняя воровка в одном из магазинов вытащила у покупательницы телефон. Ранее в столичном ТРЦ «Ocean Plaza» воровка украла у продавца телефон.

Момент кражи попал на видео, которое в сеть выложил «Киев Оперативный». «Малолетняя, но уже профессиональная воровка вытащила у женщины телефон из сумки на „Почайной“ в магазине Bonus. Может, ее не мешало бы словить? С такими темпами через год уже машины угонять начнет», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видеозаписи, которые зафиксировали несколько эпизодов с участием юных воровок в Киеве. На одном из них они пытаются обокрасть женщину на пешеходном переходе, на на втором — делят добычу в подворотне на Андреевском спуске.

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