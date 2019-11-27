Общество и люди

Скоро машины угонять будут: в сети показали видео с малолетней воровкой в Киеве

В Киеве на станции метро «Почайная» малолетняя воровка в одном из магазинов вытащила у покупательницы телефон. Ранее в столичном ТРЦ «Ocean Plaza» воровка украла у продавца телефон.

Момент кражи попал на видео, которое в сеть выложил «Киев Оперативный». «Малолетняя, но уже профессиональная воровка вытащила у женщины телефон из сумки на „Почайной“ в магазине Bonus. Может, ее не мешало бы словить? С такими темпами через год уже машины угонять начнет», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видеозаписи, которые зафиксировали несколько эпизодов с участием юных воровок в Киеве. На одном из них они пытаются обокрасть женщину на пешеходном переходе, на на втором — делят добычу в подворотне на Андреевском спуске.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter