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- 09:24 Полицейская собака стащила куклу из кучи игрушек, собранных для благотворительного фонда к Рождеству
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Полицейская собака стащила куклу из кучи игрушек, собранных для благотворительного фонда к Рождеству (видео)
Полицейский департамент округа Франклин в американском штате Массачусетс поделился в соцсети Facebook симпатичным видео, которое снял офицер Эрик Кассон. Полицейская собака породы золотистый ретривер по кличке Бен Франклин, которая служит в участке, исполняя роль «терапевтического животного», пробралась в помещение, где хранились пожертвованные населением игрушки. Их собирались передать к Рождеству благотворительному фонду Santa Foundation. Бену приглянулась корзинка-переноска с куклой в виде младенца. И он решил присвоить ее себе. Взяв в зубы корзинку он пытается скрыться — ускоряя бег, и опасливо оглядываясь через плечо, когда его окликают — «Ты это куда с малышом?». В конце концов Бен прячется под столом. При этом выясняется, что кукла — это уже не первая игрушка, которую стащил и припрятал полицейский пес. «Ладно, можешь оставить это себе», — говорит Эрик, обнаружив этот тайный склад.
Пользователи сети пришли в восторг. «Самый милый преступник в мире… И он так замечательно ладит с младенцами», «Это так восхитительно! Виновный сбежал от полиции, но в конце концов был загнан в угол и задержан», — писали в комментариях.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!