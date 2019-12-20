Мир

Полицейский департамент округа Франклин в американском штате Массачусетс поделился в соцсети Facebook симпатичным видео, которое снял офицер Эрик Кассон. Полицейская собака породы золотистый ретривер по кличке Бен Франклин, которая служит в участке, исполняя роль «терапевтического животного», пробралась в помещение, где хранились пожертвованные населением игрушки. Их собирались передать к Рождеству благотворительному фонду Santa Foundation. Бену приглянулась корзинка-переноска с куклой в виде младенца. И он решил присвоить ее себе. Взяв в зубы корзинку он пытается скрыться — ускоряя бег, и опасливо оглядываясь через плечо, когда его окликают — «Ты это куда с малышом?». В конце концов Бен прячется под столом. При этом выясняется, что кукла — это уже не первая игрушка, которую стащил и припрятал полицейский пес. «Ладно, можешь оставить это себе», — говорит Эрик, обнаружив этот тайный склад.

Пользователи сети пришли в восторг. «Самый милый преступник в мире… И он так замечательно ладит с младенцами», «Это так восхитительно! Виновный сбежал от полиции, но в конце концов был загнан в угол и задержан», — писали в комментариях.

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