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Собака в погоне за кошкой взобралась на верхушку дерева – пришлось вызывать спасателей (фото)

11:53 21 декабря 2019 242
Кошка и собака на дереве
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пожарные города Латроп в американском штате Калифорния приехали на необычный вызов. Оказалось, что немецкая овчарка погналась за кошкой. И в азарте погони взобралась за ней на верхушку дерева. А вот обратно пес спуститься самостоятельно не смог.

Как сообщает UPI, спасатели приставили к дереву лестницу и снесли овчарку вниз. Кошка спрыгнула сама. В пожарном департаменте, опубликовавшем на своей официальной странице в Facebook забавные фотографии, рады, что с собакой все хорошо и уверены, что в следующий раз она наверняка хорошенько подумает прежде, чем лазить вслед за кошками по деревьям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самом милом преступнике в мире — полицейской собаке, присвоившей себе детские игрушки.

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