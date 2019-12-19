23.21 / 23.44 25.73 / 26.13
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Собачий парикмахер превратил лайку в бультерьера — хозяйка не узнала своего пса (фото)

10:16 19 декабря 2019 87
Нанук до стрижки
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

28-летняя жительница американского штата Флорида Карли Кока отвела своего пса по кличке Нанук к собачьему парикмахеру — «немного постричь». Она рассчитывала, что мастер просто укоротит отросшие волоски на ушах и лапах. Однако они не поняли друг друга.

Как сообщает издание The Mirror, когда девушка вернулась за своим питомцем, она его буквально не узнала. Она прошла мимо Нанука, поинтересовавшись, где же ее пес. Гордый своей работой парикмахер указал на клиента. «Я сказала: „Нет, это не моя собака“. Но парикмахер уверил меня, что это Нанук. Мне пришлось позвать его, чтобы проверить. Он казался собакой совершенно другой породы…». Белая и пушистая самоедская лайка выглядел, как британский бультерьер: парикмахер побрил ее наголо.

Хозяйка рассказала, что Нанук стал абсолютно лысым — и ему, в зависимости от погоды, требовались солнцезащитный крем и куртки до тех пор, пока шерсть не отросла снова.

Самого Нанука его новый облик не беспокоил. Он даже как будто гордился своих сходством с бойцовской собакой. Однако теперь его водят к другому парикмахеру.

До стрижки

После стрижки

Шерсть отрастала постепенно

Ранее «ФАКТЫ» писали, что померанский шпиц стал интернет-сенсацией после стрижки «под яйцо».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

День святого Николая

День святого Николая 2019: яркие открытки и душевные поздравления

Госвыплаты

Не ПФУ: стало известно, кто будет проверять пенсионеров и получателей субсидий

святой Николай с детьми

День святого Николая: чего нельзя делать и как отметить праздник

Разрушения на Донбассе

Останется памятником российского предательства: Донбассу предрекли печальное будущее

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер