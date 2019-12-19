Собачий парикмахер превратил лайку в бультерьера — хозяйка не узнала своего пса (фото)

Мир

28-летняя жительница американского штата Флорида Карли Кока отвела своего пса по кличке Нанук к собачьему парикмахеру — «немного постричь». Она рассчитывала, что мастер просто укоротит отросшие волоски на ушах и лапах. Однако они не поняли друг друга.

Как сообщает издание The Mirror, когда девушка вернулась за своим питомцем, она его буквально не узнала. Она прошла мимо Нанука, поинтересовавшись, где же ее пес. Гордый своей работой парикмахер указал на клиента. «Я сказала: „Нет, это не моя собака“. Но парикмахер уверил меня, что это Нанук. Мне пришлось позвать его, чтобы проверить. Он казался собакой совершенно другой породы…». Белая и пушистая самоедская лайка выглядел, как британский бультерьер: парикмахер побрил ее наголо.

Хозяйка рассказала, что Нанук стал абсолютно лысым — и ему, в зависимости от погоды, требовались солнцезащитный крем и куртки до тех пор, пока шерсть не отросла снова.

Самого Нанука его новый облик не беспокоил. Он даже как будто гордился своих сходством с бойцовской собакой. Однако теперь его водят к другому парикмахеру.

До стрижки

После стрижки

Шерсть отрастала постепенно

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