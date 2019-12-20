Мир

В Беларуси расстреляли осужденного за убийство двух женщин

В Беларуси, где ранее казнили агента по недвижимости за убийство шести человек, расстреляли мужчину, который жестоко убил двоих женщин.

Как сообщает «Немецкая волна», осужденный Александр Осипович был расстрелян после того, как Верховный суд Беларуси оставил смертный приговор без изменений, а президент Александр Лукашенко не удовлетворил его ходатайство о помиловании.

Осипович был осужден за то, что убил двоих знакомых женщин после совместного распития спиртных напитков. Он сначала избил их, а когда женщины попытались спрятаться от него в ванной комнате, взял молоток и нож и напал на них. Одну он 77 раз ударил молотком, а вторую — 16 раз ножом. Обе женщины скончались на месте.

Кстати, недавно в Беларуси приговорил к высшей мере наказания убийцу восьмимесячной девочки. По этому же делу осуждена мать младенца — ей дали 25 лет тюрьмы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коллегия антитеррористического суда Пакистана приговорила к смертной казни бывшего президента страны Первеза Мушаррафа. Его признали виновным в измене.

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