«Нужно подчиняться только мне»: тренер «Зважених та щасливих» сделала громкое заявление

Шоу-бизнес

Состоялся последний конкурс и взвешивание перед финалом девятого сезона самого «весомого» проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ). За шаг до финала реалити покинула Людмила из «желтой» команды. Борьбу за победу продолжают Наталья, Павел, Евгений и Тамара. Тренеры проекта — Марина Боржемская и Иракли Макацария. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Марина Боржемская рассказала, кто из участников удивил ее больше всего, какой конкурс оказался самым сложным, и назвала своих фаворитов.

«Никогда ни о чем не жалею»

— Ваши впечатления от сезона?

— Только самые лучшие. Из года в год доказываю, что я лучший тренер и довожу максимальное количество людей до финала. За моей спиной всегда стояло много участников. Я пыталась их сохранить на проекте тренировками и мотивационными словами. Для меня самое важное, что эти люди даже в мое отсутствие в лагере похудения работали так же, как и со мной. У меня очень классная команда. Скажу даже больше: каждый из них может в дальнейшем достигнуть успехов в тренерстве. Коля Ворошнов — бывший спортсмен, у него есть опыт тренерства в хоккее, так что и в похудении людей он бы добился хороших результатов. Женя занимался боксом в молодости, и у него также может получиться стать тренером, если он захочет.

— Кто в этом сезоне поразил больше всех?

— Для меня открытие сезона — Саша Гончаров. Это человек, который пришел застенчивым, замкнутым. В первые дни ему было сложно с кем-либо заговорить. Он был излюбленным ребенком, необщительным, не выходил из зоны комфорта. Именно родители не давали ему возможности раскрываться, они все делали вместо него. К концу сезона он настолько поменялся, перевоплотился, стал абсолютно другим человеком. У него появилось собственное «я», он стал более раскрепощенным. Этот человек прошел очень сильную трансформацию. Также и его партнерша Людмила. Ее считали легкомысленной, иногда она болтала лишнее — это была ее защитная реакция. Порой стеснялась элементарных вещей. К концу проекта Люда стала более сильной, устойчивой, женственной. У нее появилась уверенность в себе. В финальном конкурсе проекта она доказала, что и одна можно справиться с препятствиями, которые даются в жизни.

— В вашей команде были самые яркие участники!

— Моя команда — это моя семья и мои друзья. Люди, с которыми мы могли пошутить, поговорить, и в то же время они понимали, что я их тренер и держали субординацию — в тренажерном зале нужно подчиняться только мне. Я думала, у меня будут проблемы с импульсивным Женей или Колей Ворошновым, поскольку он спортсмен и уже был в первом сезоне. Но, когда я заходила в зал, все понимали, что я тренер, который знает свою работу, и всем нужно беспрекословно выполнять все задания. У нас очень разносторонние, теплые и уважительные отношения.

— Каким пришел на проект Николай Ворошнов?

— Коля пришел очень закрытым. На него действительно сильно повлияло АТО, он перестал доверять людям, не хотел идти на разговор, был холодный. Но в конечном итоге мне удалось растопить его сердце, поменять сознание и мышление. Зрители видели, как Коля изменился за это время. После ухода из проекта я говорила с его мамой, она благодарила меня, что ее сын к ней вернулся. Он вернулся другим человеком. Если в «Зважених» иногда казался грубым, это была только защитная реакция. Коля не хотел, чтобы ему сделали больно. В его жизни уже было достаточно испытаний.

- У вас в команде была и самая скандальная участница реалити — Рима Пенджиева!

— Рима очень интересная девочка, разносторонняя и яркая. Знаете, я не видела и не вижу ее очень худой девушкой, поскольку в этом она потеряется. Рима красива в своей сочности и своих формах, но их можно сделать лучше, отточить, превратить в оружие, благодаря которому она станет еще круче. И я ей говорила об этом. Она может быть с подтянутым животиком, пышной грудью и бедрами. Я нашла те доводы, благодаря которым она с радостью ходила в зал. Ей было со мной комфортно и интересно, нравились нагрузки, которые я давала. Ей приятно было видеть в зеркале изменения, которые происходили. Она мне поверила.

Есть люди, которые приходят и не меняются, я таких участников вижу изначально: из кого получится толк, а кто не понимает, зачем он здесь. Если они не поймут это за первые несколько недель, то уйдут домой и в их жизни ничего не поменяется. На проекте есть тренеры, психолог, диетолог, журналисты, огромная команда работает для участников. Но есть те, кто готов изменить свою жизнь, и те, кому просто интересно заглянуть, что же происходит за кулисами такого масштабного проекта.

— О чем вы жалеете, подойдя к финалу?

— Никогда ни о чем не жалею. Единственное, что печально: уходят в самом начале проекта участники, которые еще не успели разобраться, как нужно худеть, тренироваться, что такое правильное питание. Например, моя Катерина из зеленой команды. Мне было жаль, что она не прошла дальше, у нее был потенциал.

Сейчас она худеет дома. У нас не было так много времени, чтобы изменить ее фигуру к лучшему, но все, что я могла сделать за этот период времени, зритель увидит в финале. Когда она ушла после первой недели, на протяжении четырех месяцев до пост-шоу «Зважся!» ей было сложно. Многие вещи она не знала. Мы с ней связывались по телефону, иногда я приезжала к ней на тренировки, но этого мало на начальных этапах. Потом она приехала тренироваться ко мне в Винницу. «Вау» результата не будет, но мы сделали хороший старт, чтобы она продолжала в том же духе. Через полгода она будет еще лучше. Вот увидите.

«Мои результаты в похудении точно станут самыми лучшими»

— Какой период стал самым тяжелым?

— Когда тренеров изолировали от участников. У нас была неделя, когда мы их наказали за плохие результаты на весах. Эту неделю мы с Иракли не занимались со своими командами, участники тренировались сами. Еще была неделя, когда участники готовились к танцевальному конкурсу, было много репетиций и не было тренировок с нами.

Это самый сложный период, поскольку ты не можешь проконтролировать процесс тренировок. Я уверена в них, но все равно переживаю, если не вижу. Моя команда — это мои дети, за которых я ответственна.

— Был конкурс, в котором вы с Иракли бежали вместе с участниками.

— Гонка наций. Помню, как помогала пройти по деревянной балке своим мужчинам, держала Колю Ворошнова и Сашу Гончарова. Рампу без посторонней помощи смог пройти только Женя. Всех остальных своих участников-мужчин я вытягивала сама. Когда помогала Паше взбираться, сильно потянула руку, у меня до сих пор правое плечо дает о себе знать. Колю выталкивала раз 50. Этот конкурс останется в моей памяти на всю жизнь. Я проходила его с мужчинами, это было непросто. Заставить их поверить в себя, в свои силы, убеждать не сдаваться. Человеку, который весит больше 160 килограмм невыносимо трудно взбираться наверх. И только ты, маленькая хрупкая девочка, можешь ему помочь. Я понимала, если они пройдут конкурс, они поверят в себя.

И конечно, мне запомнилось финальное испытание, когда ребята прыгали с парашютом. Люда — моя героиня. Она все делала сама.

— Ваш прогноз — кто победит в сезоне?

— В этом году очень серьезная борьба. Думаю, у наших финалистов равные шансы на победу и будут почти равные результаты в процентах. Могу сказать, что победит тот, у кого хватит сил. Здесь не тренер побеждает, а участник. Я уже чувствую себя тренером-чемпионом. Когда вижу свою команду, понимаю, что они самые лучшие. Какой бы ни был результат, это будет результат ребят. И я порадуюсь за каждого, даже если это команда соперников.

Уверена, что в этом году процентная разница у финалистов будет очень маленькой. Но мои результаты в похудении точно станут самыми лучшими (смеется. — Авт.).

— Как мотивировать тех, кто не решается прийти?

— Не нужно сомневаться. Надо на следующей неделе включить грандиозный финал и увидеть все своими глазами. Увидеть людей, которые пришли такими же перепуганными, неуверенными, как и те, кто смотрит сейчас дома. Они также боялись, что у них не получится. Но когда увидели поддержку проекта, тренеров, психолога, диетолога, ведущей, то поверили в себя. Все люди вокруг заинтересованы в том, чтобы изменить участников и сделать их стройными и красивыми. Следует не задумываться, а уже заполнять анкету. Если хотите быть, как мои финалисты, действуйте!

Ранее эксперт по здоровому образу жизни Марина Боржемская призналась «ФАКТАМ», что давно научилась держать себя в форме, выработав идеальный режим дня.

А известная оперная певица Алена Гребенюк, участвовавшая в проекте и пришедшая в «Зважені» с весом 107 килограммов, рассказала «ФАКТАМ», почему ее называли «серым кардиналом» и что оказалось самым сложным после реалити.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter