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Экс-одноклубник украинца вместе со своей девушкой погиб в автокатастрофе (фото)
Футболист «Дабл-Ю Коннекшн» и сборной Тринидада и Тобаго Шэдон Винчестер погиб автомобильной катастрофе. Трагедия произошла на родине игрока в городе Гаспарильо и унесла жизни четырех человек. Автомобиль выехал с трассы и врезался в фонарный столб, после чего загорелся. В аварии также погибли подруга 27-летнего футболиста и двое других спутников.
Отметим, что в прошлом году Винчестер был одноклубником экс-футболиста сборной Украины в финском «Сейнайоки». В составе сборной Тринидада и Тобаго двукратный чемпион и обладатель Кубка страны провел 23 матча и забил шесть мячей.
Шэдон Винчестер (справа) играл за финский «Сейнайоки» вместе с украинцем Денисом Олейником (слева)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в страшном ДТП.
Фото Twitter TTFA, ФК «Сейнайоки»
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