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Копила на старость: в Одессе из квартиры пенсионерки украли больше миллиона гривен
В Одессе задержан 26-летний злоумышленник, обокравший пенсионерку. Как сообщили в полиции, в квартире потерпевшей он делал ремонт и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил из шкафа все ее сбережения — более миллиона гривен.
«Как только 69-летняя женщина обнаружила отсутствие наличности, сразу обратилась с заявлением в Приморский отдел полиции. Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался ранее судимый местный житель», — рассказали в полиции.
У мужчины изъяли часть наличности и вещи, приобретенные на похищенные деньги. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пенсионер из Одессы отсудил у государства крупную сумму за незаконное осуждение.
Также сообщалось, что в Киеве трое иностранцев вытащили из машины пакет с 300 тысячами гривен прямо на глазах их владельца.
А в Мариуполе у пенсионера похитили полкило золота, 150 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Все это вытащили из банковской ячейки бывшего прокурора.
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