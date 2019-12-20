Происшествия

Взрыв, слезоточивый газ и стрельба: в центре Киева новые столкновения (видео)

20 декабря на Крещатие произошло столкновение молодых людей с правоохранителями. Ранее стычками сопровождались протесты против открытия рынка земли.

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что к сотрудникам полиции, которые несли службу, подошла группа агрессивно настроенных людей. Они нецензурно выражались, а затем применили слезоточивый газ и начали потасовку. Полиция также использовала слезоточивый газ, а один из правоохранителей сделал предупреждающий выстрел в воздух.

Задержано восемь человек, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Четверо правоохранителей обратились за медицинской помощью.

«Апостроф» сообщает, что стычка продолжились возле стадиона «Динамо», где также взорвали свето-шумовую гранату.

Ранее сообщалось, что 19 декабря мощный взрыв прогремел в одной из школ Киева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter