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Происшествия

Взрыв, слезоточивый газ и стрельба: в центре Киева новые столкновения (видео)

13:22 20 декабря 2019 34
Нацполиция
Инф. «ФАКТОВ»

20 декабря на Крещатие произошло столкновение молодых людей с правоохранителями. Ранее стычками сопровождались протесты против открытия рынка земли.

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что к сотрудникам полиции, которые несли службу, подошла группа агрессивно настроенных людей. Они нецензурно выражались, а затем применили слезоточивый газ и начали потасовку. Полиция также использовала слезоточивый газ, а один из правоохранителей сделал предупреждающий выстрел в воздух.

Задержано восемь человек, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Четверо правоохранителей обратились за медицинской помощью.

«Апостроф» сообщает, что стычка продолжились возле стадиона «Динамо», где также взорвали свето-шумовую гранату.

Ранее сообщалось, что 19 декабря мощный взрыв прогремел в одной из школ Киева.

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