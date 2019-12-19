Происшествия

В киевской школе прогремел мощный взрыв, сообщается о разрушениях (фото)

В четверг, 19 декабря, в Оболонском районе Киева прогремел взрыв в школе № 18. Ранее взрыв произошел в столичном общежитии на Троещине.

«Киев Оперативный» сообщает, что в поселке Водогон взорвалось здание, в котором был установлен котел системы автономного отопления.

По предварительной информации, при взрыве никто не пострадал. Но теперь школа может остаться на зиму без автономного отопления — по срокам ремонта ничего сказать пока невозможно.

Ранее сообщалось, что громкий взрыв прогремел на въезде в Киев. Сильные повреждения получил автомобиль Mercedes-Benz представительского класса. Известно, что причиной стало покушение на убийство, — киллер подъехал на мотоцикле и положил на крышу авто взрывное устройство. Водитель погиб, двое пассажиров ранены.

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