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В киевской школе прогремел мощный взрыв, сообщается о разрушениях (фото)
В четверг, 19 декабря, в Оболонском районе Киева прогремел взрыв в школе № 18. Ранее взрыв произошел в столичном общежитии на Троещине.
«Киев Оперативный» сообщает, что в поселке Водогон взорвалось здание, в котором был установлен котел системы автономного отопления.
По предварительной информации, при взрыве никто не пострадал. Но теперь школа может остаться на зиму без автономного отопления — по срокам ремонта ничего сказать пока невозможно.
Ранее сообщалось, что громкий взрыв прогремел на въезде в Киев. Сильные повреждения получил автомобиль Mercedes-Benz представительского класса. Известно, что причиной стало покушение на убийство, — киллер подъехал на мотоцикле и положил на крышу авто взрывное устройство. Водитель погиб, двое пассажиров ранены.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.