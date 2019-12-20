Общество и люди

В Киеве на Новый год птицы гибнут стаями: какой вред приносит пиротехника

В пятницу, 20 февраля, в связи с приближающимися новогодними праздниками специалисты рассказали в Киеве о вреде, который наносят фейерверки и другая пиротехника. Так, заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов столичной мэрии Александр Савченко заявил, что люди, которым нравится шумно праздновать наступление Нового года, взрывают в Киеве так много пиротехники, что резко увеличивается загрязненность воздуха. В атмосферу дополнительно попадет столько вредных веществ, сколько за сутки выбрасывают около 15−20 процентов автомобилей Киева!

— Дело в том, что пиротехнических средствах содержится большое количество крайне вредных для здоровья тяжелых металлов и ряд других канцерогенных соединений, — рассказал Александр Савченко. — Поэтому особенно опасно использовать пиротехнику (даже бенгальские огни) в помещениях.

— Моей дочке 6 лет, каждую новогоднюю ночь она сильно пугалась оглушительного грохота петард и фейерверков. Стоило немалых усилий хотя бы немного ее успокоить, — говорит общественная активистка Анастасия Мартыненко. — Кроме того, сильнейший стресс переживают животные. Зафиксированы случаи, когда из-за салютов гибли целые стаи птиц.

— Собак нам привозят в таком стрессовом состоянии, что спасти их ветеринарам не удается, — говорит и. о. директора коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Наталья Мазур. — Вредные вещества от фейерверков по несколько дней висят в воздухе. Кроме того, они оседают на грунт, а затем вместе с пылью проникают в организм.

— Есть смысл заменить взрывы пиротехники экологически безвредным развлечением — устраивать в небе лазерные шоу, — дает совет Анастасия Мартыненко.

— Это тем более актуально, что решением властей Киева использование пиротехники в столицы запрещено вплоть до окончания войны на Донбассе, — авторитетно заявил начальник управления по вопросам гражданской защиты населения столичной мэрии Роман Ткачук. — Следует также не забывать, что пиротехника при неправильном использовании может причинить серьезнейшие травмы и увечья — вплоть до ампутации конечностей и потери зрения.

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