Первый в Украине человек с синдромом Дауна закончил университет и устроился на престижную работу

Житейские истории

Судьбе наперекор

Это не просто его личный успех и успех родителей, но также стимул для многих таких же «солнечных детей» и их родных. Каким был путь к получению диплома бакалавра истории (напомним, Богдан Кравчук из Луцка стал первым в Украине человеком с синдромом Дауна, поступившим в университет), рассказала мама юноши Евгения Кинах.

«Главное для родителей — научиться быть счастливыми именно с таким ребенком»

— Не скрою, что, родив сына с таким диагнозом, мне поначалу было трудно с этим смириться, — рассказывает Евгения Кинах. — Я не могла понять: почему это случилось со мной? Такое подавленное состояние продолжалось восемь месяцев, пока сын серьезно не заболел и не попал в реанимацию. Тогда я по-настоящему испугалась, поняв, что Господь заставил меня задуматься: а ты готова потерять ребенка? С того момента у меня к Богдану какая-то патологическая любовь. Конечно, и сейчас иногда наступают моменты отчаяния, боли. Но разве есть какой-то выбор? Нет. Надо жить дальше. Могу по своему опыту сказать, в чем причина страданий родителей таких детей. В гордыни. Им тяжело смириться с действительностью. А надо! И повернуть свою жизнь на 180 градусов. Главное для родителей — научиться быть счастливыми именно с таким ребенком.

Почему Богдан выбрал историю? Его покойный дедушка Василий Кравчук — известный на Волыни и в Украине врач-уролог, бывший фронтовик, лауреат Государственной премии — очень любил Украину и глубоко изучал ее историю. Увлечение передалось внуку.

— Богдан вырос не на сказках, а на рассказах дедушки о казаках, гетманах и войнах, — говорит мама парня. — У него очень хорошая память, и все те рассказы он не просто запоминал, а впитывал в себя.

После смерти дедушки, когда Богдану исполнилось 12 лет, мама поддерживала увлечение сына: покупала книги, подыскивала фильмы и даже наняла репетитора по истории, чтобы систематизировать его знания, научить ими пользоваться. Как ни трудно было, но купила компьютер и провела Интернет. Хотя не считает это чем-то особенным, а говорит, что так поступила бы любая нормальная мать.

Учился Богдан в учебно-реабилитационном центре.

— В школе он звезд с неба не хватал, — признается Евгения. — Гуманитарные предметы давались ему легче, неплохо понимал физику, а вот с математикой, особенно с геометрией, было сложнее. Я не скрываю проблем сына: он и сейчас не может посчитать сдачу, ему трудно завязать шнурки и замотать на шею шарф, он не приготовит себе поесть. Возле него должен кто-то находиться, чтобы направлять, подсказывать и помогать. Но, когда сын заканчивал школу и завуч порекомендовала подать документы на пробное внешнее независимое оценивание, я согласилась, понимая, что мы ничего не теряем.

Богдан показал хороший результат, и понятно, что его зарегистрировали на основное ВНО. Сын и его хорошо сдал. Поэтому решили поступать в Волынский восточноевропейский университет на исторический факультет. Конечно, не все верили, что у нас получится, да и я сама тоже. Правда, тогда возникла проблема с медицинской справкой: есть документы, которые запрещают детям с глубокими нарушениями интеллекта поступать в вузы. Но после комиссии нам выдали эту справку, написав, что Богдан может обучаться индивидуально или дистанционно.

«Когда сын в университете сдавал экзамены, я порой волновалась больше, чем он», — говорит мама парня Евгения Кинах

Мама Богдана не скрывает, что без ее помощи и занятий с репетиторами парень не смог бы учиться. Он хорошо знал расписание лекций, аудиторию, но если приходил раньше, а занятие переносили в другую, то найти ее уже не мог. Поэтому мама научила сына ждать однокурсников, чтобы вместе с ними идти на занятия.

— Как-то после экзамена выходит из аудитории возмущенная однокурсница: мол, к Богдану особое отношение — он вытянул билет, посмотрел и сказал, что ему не нравится, и взял другой, — улыбается Евгения. — Я сама была в шоке, извинялась перед преподавателем. Но он спокойно отреагировал, заметив, что это никак не мешает оценить знания Богдана. Сын честолюбив, он систематически и усердно готовился, чтобы хорошо сдать экзамены. Я порой волновалась больше, чем он.

Информацию о получении диплома мама Богдана разместила в Facebook

Диплом на руках, а что с ним делать и как применить, мама парня не знала. Случайная встреча с Лесей Бондарук, которая была репетитором сына, оказалась знаковой. Та предложила разместить информацию о получении диплома в Facebook. Правда, предупредила: ждите «атаки» журналистов. Так все и случилось. После постоянных телефонных звонков однажды мама таки сорвалась. Но журналистка, выслушав женщину, с пониманием сказала: «На вашем месте я бы еще больше возмущалась».

Телеканал «1+1» тоже заинтересовался Богданом. Именно сюжет о нем помог с трудоустройством. На следующее утро после эфира позвонили из приемной главы областного совета Игоря Палицы и пригласили зайти. Там маму с сыном ждал директор Волынского института последипломного педагогического образования Петр Олешко.

И вот с августа Богдан работает в Музее образования Волыни (который находится в структуре этого института). Его основная работа — внесение информации в электронную базу и проведение экскурсий.

Разговаривая с Богданом, я отметила его умение четко отвечать на вопросы, а также хорошее знание истории. Чувствуется, что парню нравится проводить презентации, участвовать в тематических встречах, общаться и делиться своими знаниями с аудиторией. Еще во время студенческой практики он с удовольствием проводил уроки вместе с учителем истории в школе, где учился.

Богдану с детства легче давались гуманитарные науки, особенно история

И тем не менее маму Богдана волнует и даже тревожит будущее сына. Ведь в Украине до сих пор такие люди не имеют социальной опеки. Все эти годы ассистентом сына была лишь она. А когда летом скорая помощь забрала ее в больницу, Богдан остался без опеки. Хорошо, что выручили друзья. Едва поднявшись на ноги, женщина сразу поспешила домой.

— Бог, наверное, видит, что мне не на кого оставить сына, и помогает, — не без тревоги в голосе говорит мама Богдана, который так нежно гладит и обнимает ее, провожая меня в коридоре.

Бог, конечно, видит, но и государство тоже должно с уважением относиться к таким людям («ФАКТЫ» рассказывали о том, что на Житомирщине соцработники отобрали у бабушки-опекуна внучку из-за того, что вместе с ними проживает… сын женщины с синдромом Дауна). Так, как это принято в развитых европейских странах.

Напомним, миллионы зрителей «Евровидения 2019» были потрясены и тронуты выступлением гостей конкурса — группы «Shalva», в состав которой входят люди с ограниченными возможностями.

Фото с сайта «Волинські новини»

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