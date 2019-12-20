Украина

Бывший сотрудник главка СБУ в Луганской области, который в 2018 году по заданию боевиков «ЛНР» попытался устроить теракт на железной дороге под Харьковом, приговорен к 10 годам заключения.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, агент подконтрольного ФСБ «МГБ ЛНР» заминировал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС.

«В случае воплощения преступного замысла была бы разрушена стратегически важная для украинской армии железнодорожная ветка. Диверсия могла привести также к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения. Ведь магистраль активно используется для пассажирских перевозок, также рядом расположен населенный пункт», — говорится в сообщении.

В украинской спецслужбе уточнили, что заложив взрывчатку, диверсант отъехал от места предполагаемого взрыва на 30 километров и попытался привести ее в действие при помощи мобильного телефона.

Однако на тот момент он уже находился под контролем контрразведчиков, которые заранее заменили взрывчатку на муляж.

Также СБУ установила и организатора диверсии. Им оказался Егор Дубровкин — бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемый «МГБ ЛНР». Он объявлен в розыск.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Лозвой (Харьковская область) приговорил к пяти годам заключения диверсанта, который по заданию ФСБ собирался устроить взрыв на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал», оставив без воды жителей нескольких городов и устроив экологическую катастрофу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter