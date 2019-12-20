- 16:31 Биатлон в Анси: Пидгрушная при безупречной стрельбе завершила спринт в топ-10
- 16:30 На рынке Украины появилась инновационная новинка
- 16:28 Бунт в СИЗО Кропивницкого: у омбудсмена заявили о жестокости силовиков, подавлявших протесты
- 16:25 Не согласная с Радой владелица «евробляхи» публично сожгла свое авто: как отреагировала сеть
- 16:14 Герой книги советника Юрия Голика: Иван Начовный показал, как надо реализовать закон
- 16:12 Украина села на "электрический стул Москвы", – СМИ
- 16:08 Стрельба на Лубянке: в России наконец нашли украинский след в трагедии
- 16:06 В Киев везут 30 тонн снега: опубликовано видео
- 15:50 Суд вынес приговор бывшему сотруднику СБУ, готовившему теракт на железной дороге по заданию боевиков "ЛНР"
- 15:40 Высший совет правосудия не нашел нарушений в действиях судьи, запретившего Евромайдан
- 15:34 На украинский телеканал придут с проверкой из-за Путина
- 15:22 Крупная земельная афера под Киевом: землю для сотен участников АТО отдали коммерческой структуре
Суд вынес приговор бывшему сотруднику СБУ, готовившему теракт на железной дороге по заданию боевиков "ЛНР" (фото)
Бывший сотрудник главка СБУ в Луганской области, который в 2018 году по заданию боевиков «ЛНР» попытался устроить теракт на железной дороге под Харьковом, приговорен к 10 годам заключения.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, агент подконтрольного ФСБ «МГБ ЛНР» заминировал дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС.
«В случае воплощения преступного замысла была бы разрушена стратегически важная для украинской армии железнодорожная ветка. Диверсия могла привести также к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения. Ведь магистраль активно используется для пассажирских перевозок, также рядом расположен населенный пункт», — говорится в сообщении.
В украинской спецслужбе уточнили, что заложив взрывчатку, диверсант отъехал от места предполагаемого взрыва на 30 километров и попытался привести ее в действие при помощи мобильного телефона.
Однако на тот момент он уже находился под контролем контрразведчиков, которые заранее заменили взрывчатку на муляж.
Также СБУ установила и организатора диверсии. Им оказался Егор Дубровкин — бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемый «МГБ ЛНР». Он объявлен в розыск.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в Лозвой (Харьковская область) приговорил к пяти годам заключения диверсанта, который по заданию ФСБ собирался устроить взрыв на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал», оставив без воды жителей нескольких городов и устроив экологическую катастрофу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.