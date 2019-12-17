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Суд вынес приговор террористу, собиравшемуся оставить Харьков без воды
Диверсант, который по заданию ФСБ собирался устроить взрыв на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в Лозовском районе, приговорен к пяти годам заключения.
Как напоминают в СБУ, житель Краснограда был завербован спецслужбами РФ для совершения теракта в регионе. Взрывчатку (мощностью 2 килограмма тротила) злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды.
«В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили приведения в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника. Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», — сообщают в спецслужбе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в случае взрыва на территории комплекса водоподготовки, без воды в летнюю жару могли остаться города Харьков и Лозовая. Также люди могли массово отравиться хлором.
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