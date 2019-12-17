Суд вынес приговор террористу, собиравшемуся оставить Харьков без воды

Происшествия

Диверсант, который по заданию ФСБ собирался устроить взрыв на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в Лозовском районе, приговорен к пяти годам заключения.

Как напоминают в СБУ, житель Краснограда был завербован спецслужбами РФ для совершения теракта в регионе. Взрывчатку (мощностью 2 килограмма тротила) злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды.

«В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили приведения в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника. Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», — сообщают в спецслужбе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в случае взрыва на территории комплекса водоподготовки, без воды в летнюю жару могли остаться города Харьков и Лозовая. Также люди могли массово отравиться хлором.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter